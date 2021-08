Kabildə 13 ABŞ hərbçisinin həlak olması ilə nəticələnən hadisə ilə bağlı prezident Co Bayden üzərində böyük təzyiq var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublikaçılar partiyası Baydeni istefa verməyə çağırıb. Onlar hesab edir ki, dövlət başçısı hadisələrə səhlənkar yanaşıb. Respublikaçılar partiyasının nümayəndələri Bayden üçün impiçment prosesinin başladılmasının vacibliyini qeyd edirlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

