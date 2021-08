Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında mübarizə aparan Azərbaycanın daha bir təmsilçisi qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Raman Saleh 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə kateqoriyasında bütün rəqiblərinə qalib gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.