Kişilər arasında 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan para-cüdoçumuz Vüqar Şirinlin finalda rəqibi Anuar Sarıyevla qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, para-cüdoçumuz finaldakı rəqibini məğlub edərək bu oyunların növbəti qızıl medalını qazanıb.

