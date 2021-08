Tokio 2020: Bir gündə 3 QIZIL MEDAL

Azərbaycanın üç paracüdoçusu - Şahanə Hacıyeva, Vüqar Şirinli, Namiq Abaslı , Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında medal görüşlərinə vəsiqə qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər 3 idmançımız da qızıl medal qazanıb.

Belə ki, paracüdoçu Şahanə Hacıyeva 48 kq çəki dərəcəsində mübarizə apararaq Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarının final görüşündə fransalı Sandrin Martine ilə üz-üzə gəlib. Hacıyeva rəqibinə qalib gələrək paralimpiya çempionu olub.

Azərbaycana ikinci qızıl medalı isə Raman Saleh qazandırıb. Belə ki, o, 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə kateqoriyasında bütün rəqiblərinə qalib gəlib.

Üçüncü qızıl medal da kişilər arasında 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan paracüdoçumuz Vüqar Şirinlinin qalibiyyəti ilə qazanıldı. O, finalda rəqibi Anuar Sarıyevi məğlub edərək bu oyunların növbəti qızıl medalını qazanıb.

