Türkiyə ordusu İraqın şimalında növbəti dəfə hərbi əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat zamanı terrorçuların olduğu ərazi yerüstü texnikalarla bombalanıb. 4 terrorçu məhv edilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, hərbi əməliyyatlar davam edir.

