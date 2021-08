Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın üç paracüdoçusu - Şahanə Hacıyeva, Vüqar Şirinli, Namiq Abaslı Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında finala yüksələrək qızıl medal qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində fərqlənən qadın paracüdçular arasında Azərbaycan təmsilçisi də mükafatlandırılıb. Azərbaycan himnini səsləndirilərkən Hacıyeva göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

