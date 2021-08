Paracüdoçumuz Namiq Abaslı Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında bürünc medal uğrunda görüşə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Abaslı üçüncü yer uğrunda ukraynalı David Xorava ilə qarşılaşıb. Rəqibinə qalib gələn paracüdoçumuz bürünc medal qazanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.