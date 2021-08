“Regionda sülhün bərqərar olmasında dair Türkiyədən müsbət yanaşmalar görürük”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında belə deyib. O, Türkiyənin bu mesajlarını müsbət qarşıladığını bildirib. Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistan müsbət siqnallara müsbət siqnallarla cavab verəcək.

