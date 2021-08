Gənclər arasında yoluxma niyə artır? - AÇIQLAMA

COVİD-19-un Delta ştammının geniş yayılması son zamanlar gənclər arasında virusa yoluxmanın artmasında rol oynayır. Delta ştammı bədənə daxil olduqan sonra sürətlə inkişaf edərək, hüceyrələrə daxil olur və çoxalaraq xəstəliyin ağır şəkildə davam etməsinə gətirib çıxarır.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, professor Adil Allahverdiyev deyib.



Onun sözlərinə görə, COVİD-19-un gənclər arasında geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri bu qrupdan olan insanların vaksinasiya olunmamasıdır: "Əgər vaksinasiya olunsaydılar, xəstəlik bu şəkildə yayıla bilməzdi".

Professor həmçinin bildirib ki, gənclər arasında xəstəliyin yayılmasının başqa bir səbəbi də, onların klinik olaraq xəstəliyi daha yüngül şəkildə keçirmələridir. Belə ki həmin şəxslər özlərini xəstə hiss etmirlər və həkimə müraciət etməkdən imtina edirlər:

"Bu halda koronavirusa yoluxma riski daha da yüksəlir".

Qeyd edək ki, rəsmi məlumata görə, Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların 15 faizini yaşı 20-29 arasında olanlar, 22 faizini isə 30-39 yaşlı insanlar təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.