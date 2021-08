Baytaktardan Rusiya Müdafiə Sənayesinə FAKTLARLA CAVAB: 15 milyonluq 23 dən çox Pantsir-s1 MƏHV ETDİK - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın “Almaz-Antey” şirkətinin direktorunun müavini Pavel Sozinovun Türkiyənin “Bayraqdar TB2” PUA-ları ilə bağlı açıqlaması geniş müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sozinov demişdi ki, döyüş meydanında türk PUA-ları görünən kimi məhv edilməlidir. Onun bu açıqlamasında Baytaktarın cavabı isə gecikməyib. Bayraktar məhv etdiyi Rusiya havadan müdafiə sistemlərinin siyahısını yayıb. Baytaktarın istehsal qiyməti 1-2 milyon dollardır. Eksport qiyməti isə təlimlər və yerüstü stansiya daxil olmaqla 6 milyon dollar təşkil edir. Rusiya müdafiə sənayesinin analoqu olmayan müdafiə sistemi Pantsir-s1 isə 15 milyon dollardan baha başa gəlir. Türkiyə Bayraktarları Suriya və Liviyada 23-dən çox Pantsiri məhv edib. Qarabağ müharibəsində də 7 Pantsir-s1 məhv etdiyi güman edilir. Baytaktarın vurduğu Rusiya müdafiə sənayesinin məhsullarının siyahısını paylaşırıq:



