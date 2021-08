Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Akif Hümbətovu təltif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının sərəncamına əsasən, Azərbaycanda dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə Akif Hümbət oğlu Hümbətov 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib.

