“İsrail ABŞ-la kəşfiyyat məlumatlarının paylaşılmasını dayandırıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp belə iddia irəli sürüb. O bildirib ki, prezident Co Baydenin İranla bağlı mövqeyi İsrailin keçmiş Baş naziri Binyamin Netanyahunu ehtiyatlı davranmağa vadar edib.

Qeyd edək ki, yaxın saatlarda “Ağ ev”də Bayden və İsrailin Baş naziri Naftali Bennet arasında görüş olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

