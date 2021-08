Pakistanın Kəraçi şəhərindəki fabrikdə güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kimyəvi maddələrin olduğu fabrikdə qeydə alınan hadisə zamanı 11 nəfər həyatını itirib. Çox sayda işçi təxliyə edilib. Bəzi işçilər təxliyə olunmağı gözləyir. Yanğını söndürmək üçün işlər davam edir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

