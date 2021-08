​Aytəkin Quliyeva - Beynəlxalq təcrübəyə malik peşəkar həkim trixiloq

Aytəkin Quliyeva – Peşəkar həkim trixoloq, "НАУТИЛУС" (“NAUTİLUS”) Trixologiya Akademiyasının məzunudur.

Hazırda həkim-trixoloq olaraq “Aristokrat” klinikasında çalışan doktor Aytəkin Quliyeva apardığı müalicələrlə hər zaman pasiyentlərin etibarını və rəğbətini qazanır.



Beynəlxalq təhsilə və təcrübəyə malik olan doktor Aytəkin Quliyeva böyük nüfuzu ilə seçilən "Медицинская Трихология" kursunun rəhbəri Trixoloq V.Tkaçyovun alopesiyanın müalicəsinə həsr olunmuş seminarında iştirak edərək sertifikat alıb. Bununla yanaşı peşəkar həkim Avropa Asiya Akademiyasının trixologiya üzrə təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirərək rəsmi diploma yiyələnib.

Tibb sahəsində yüksək nəticələr əldə edən Aytəkin Quliyeva “Rusiya Saç Araşdırma Cəmiyyəti”nin (RHRS), “Trixologiya Birliyi”nin ("Союз Трихологов") və “Avroasiya Trixoloqlar Cəmiyyəti”nin (“Eastern Europe and Asia Hair Research Society”) üzvüdür .

Son illərdə isə uğurlu fəaliyyətinə və qazandığı nailiyyətlərə görə, “Reputation Inc.” PR və Event şirkətinin təşkilatşılığı ilə "Four Seasons Baku" otelində baş tutan “Golden Palm Awards” layihəsinin qala gecəsində mükafatla təltif olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.