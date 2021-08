UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin püşkatma mərasimində "Qarabağ"ın rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşk nəticəsində "Qarabağ" H qrupunda "Bazel" (İsveçrə), "Kayrat" (Qazaxıstan) və "Omoniya" (Kipr) komandalarına rəqib olub.

