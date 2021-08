Kabildəki beynəlxalq hava limanında silah səsləri eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma hava limanının şərq qapısında qeyd alınıb. Yerli mənbələrin iddiasına görə, atışma terrorçuların atəş açmasından sonra başlayıb. Digər təfərrüatlar barədə məlumat yoxdur.

