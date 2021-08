Qazaxıstanda hərbi hissənin anbarında baş vermiş partlayış bizi çox kədərləndirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tvitter səhifəsində bildirilib.

“Bu faciəvi hadisədə həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Yaralananların hamısına şəfa diləyirik”, - deyə qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Qazaxıstanın Cambul vilayətində hərbi hissənin silah-sursat anbarında baş vermiş parlayışda 9 nəfər ölüb, 90 nəfər xəsarət alıb.

