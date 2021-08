Böyük Britaniyalı diplomatlar bir sıra vacib sənədləri Kabildə saxlayaraq qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniya mediası məlumat yayıb. İddialara görə, təhlükəsizlik səbəbilə səfirlik işçiləri sürətlə ölkəni tərk etdiyi üçün bəzi vacib sənədlər götürülməyib.Sənədlərdə diplomatların fəaliyyəti, keçirdiyi görüşlər, şəxsi məlumatları və digər vacib məlumatlar yer alıb.

Bildirilir ki, diplomatlar bəzi sənədləri isə məhv edib.

