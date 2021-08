TƏBİB rəsmisindən "CoronaVAC"la bağlı iddialara CAVAB

“Pandemiyanın dayanması üçün, peyvəndlənmədən başqa yolumuz yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Lent.az-a açıqlamasında TƏBİB-in Elmi-Tədqiqat Profilaktika İnstitunda elmi işlər üzrə direktor müavini Akif Qurbanov deyib. O bildirib ki, həs kəs bunu bilməli və başa düşməlidir:

“Qorunma tədbirləri lazımlı olsa da müvəqqətidir. Bizim orqanizmimizdə immunitet yaranmasa, insanların təqribən 70-80 faizi peyvəndlənməsə, pandemiya davam edəcək. Bu isə bizə bir çox maneələr yaratmaqla yanaşı, ciddi fəsadların baş verməsinə səbəb olacaq”.



Direktor müavini hazırda effektlivliyinin zəif olması barədə iddialar səsləndirilən Çinin “Sinovac” şirkətinə məxsus olan “CoronaVAC” peyvəndi ilə bağlı da fikirlərini bölüşüb:

“Bu, sınanmış üsullarla hazırlanan klassik peyvənddir. Tərkibində öldürücü virus var və minimal yan təsirlərə malikdir. “CoronaVAC” ancaq bədəndə immunitet yaradır. Bu peyvəndi vurduranlar ya xəstəliyi keçirmir, ya da yüngül keçirirlər. Onun təsiri super effektli olmasa da, kifayət qədərdir.

Türkiyədə “CoronaVAC”ın sınaqları baş tutub. Nəticələrə görə, peyvənd növü 92 faiz effektli olub. Ola bilər ki, digər peyvəndlərdə effektlilik faizi bir neçə faiz yüksək olsun, ancaq burada məsələni bir-iki faiz yüksəklik həll etmir”.



A.Qurbanov qeyd edib ki, Azərbaycanda istifadə olunan peyvənd növlərinin hər birinin effektivliyi sübut olunub:

“Vurğulayım ki, statistik məlumatlara görə, ölkədə koronavirusdan ölən və reanimasiyaya düşənlərin əksəriyyəti peyvənd olunmayanlardır. Ona görə də hər bir vətəndaşı peyvəndləmədə aktiv iştiraka səsləyirəm”.

