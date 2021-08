Bosniya və Herseqovinaya səfər edən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan böyük çoşqu ilə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Sarayevonun mərkəzindəki Başçarşı meydanında yerləşən tarixi məscidin qarşısında toplaşan vətəndaşlarla salamlaşıb. Sakinlər Ərdoğanı böyük çoşqu ilə salamlayıblar.



