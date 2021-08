Kabildə beynəlxalq hava limanı yaxınlığında baş verən partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 180-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 200-dən çox yaralı var. Ölənlər arasında 13 amerikalı hərbçi də var. Qeyd edək ki, ötən gün Kabildə 6 partlayış baş verib. Hücuma görə məsuliyyəti İŞİD-in Xorasan qolu üzərinə götürüb.

