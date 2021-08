May ayında ilk doza AstraZeneca peyvəndi olunduqdan 3 həftə sonra vəfat edən BBC-nin məşhur aparıcısı Liza Şavın ölümü barədə hesabat açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada bildirilir ki, 44 yaşlı aparıcının səhhətində ciddi problemlər olmayıb. Onun ölümünə səbəb peyvəndin yaratdığı fəsadlar olub. Peyvənd səbəbilə onun qanında laxtalanma olub.

Qeyd edək ki, əksər ölkələrdə AstraZeneca peyvəndindən istifadəyə qadağa qoyulub.

