Azərbaycanda bu universitetin son 3 gündə 3 müəllimi vəfat etdi

Azərbaycan Dövlər Pedaoqoji Universitetinin son üç gündə üç müəllimi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəhmətə gedənlər İbtidai təhsil fakültəsinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının baş müəllimi Aişə Məmmədova, Elmi-təşkilat şöbəsinin müdiri Əli Allahverdiyev və Kimya və biologiya fakültəsinin Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti Aysəba Məmmədova.

Onların hansı səbəblərdən dünyalarını dəyişdikləri açıqlanmır.

Allah rəhmət eləsin!

Lent.az

