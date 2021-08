Türkiyənin Sarıyer bölgəsində 2-si qadın olmaqla 3 nəfər avtomobil mühərrikini oğurlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli sakin avtomobili üçün mühərrik alıb. O, mühərriki evə gətirib. Lakin bir neçə saat sonra mühərrik oğurlanıb. Soyğunçular ağırlığı 300 kq olan mühərriki yük maşınına qoyaraq naməlum istiqamətdə aparıb.

İki qadının 300 kq ağırlığı olan mühərriki qaldıra bilməsi diqqət çəkib. Axtarışlar davam edir.

