Qadın sevgilisini əmisi kimi təqdim edib evinə apardı - Əri biləndə... / VİDEO

Türkiyə televiziyasında edilən etiraf hər kəsi heyrətə gətirib. "Tərk edilmə" proqramının qonağı olan İsa Güzel adlı şəxs söylədikləri ilə həm studiyanı, həm də ekrandakı insanları şoka salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəxs həyat yoldaşı Kadriye "əmisi" olaraq ona tanıtrdığı şəxsi evə gətirib.

Həyat yoldaşı ilə tək qaldıqlarını, çayına yuxu dərmanı ataraq "dayısı" ilə aylarla onun evində tək qaldıqlarını iddia edib. Evdən qovulduğunu deyən kişi arvadının ona uşağını görməyə icazə vermədiyini, küçələrdə yatdığını deyib.

Milli.az

