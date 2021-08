ABŞ və Kanadada Tvitter sosil şəbəkəsinin işində problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilərin həm saytın, həm də mobil tətbiqin işində qüsurlarla üzləşdiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.