İtaliya "Yuventus"unun futbolçusu Kriştianu Ronaldo karyerasını yenidən İngiltərənin "Mnaçester Yunayted" komandasında davam etdirəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Premyer Liqa klubunun rəsmi saytı xəbər yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.