Futbol üzrə Azərbaycan millisinin heyəti açıqlandı

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində Lüksemburq, İrlandiya və Portuqaliya ilə keçirəcəyi oyunlar üçün yekun heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yığmanın baş məşqçisi Canni De Byazi 25 futbolçuya dəvət göndərib. Onların arasında "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Filip Ozobiç də var.

Qeyd edək ki, sentyabrın 1-də Lüksemburqun qonağı olacaq Azərbaycan millisi 3 gün sonra İrlandiyaya səfər edəcək. Yığma sentyabrın 7-də isə Bakıda Portuqaliya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

