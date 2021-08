Banqladeşin Brahmanbaria bölgəsində 100-dən çox sərnişinin olduğu gəminin balıqçı gəmisi ilə toqquşması nəticəsində azı 20 nəfər batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Bangladesh Observer” qəzeti polisə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə yerində xilasetmə əməliyyatı davam edir.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

