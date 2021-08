Almaniyanın Nebra qəsəbəsində 36 yaşlı model Cessika Leidolf iki bəbirin hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, model fotosessiya üçün vəhşi heyvanların olduğu qəfəsə girib. Nəticədə bədbəxt hadisə qaçılmaz olub. Bəbirlər onu parçalayıb. Ağır xəsarətlər alan model xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti ağırdır. Polis hadisə barədə araşdırma aparır.

