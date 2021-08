Dünən UEFA Avropa Liqasının pley-offunda Çexiyanın "Slaviya"(Praqa) klubu ilə oyunda iki qol vuraraq (2:1, ümumi hesab 4:3) "Legiya"nı qrup mərhələsinə daşıyan Mahir Emreli qələbə sevinci ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az ofsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, millimizin üzvü oyundan sonra qələbəni maşınla Varşava küçələrini gəzərək qeyd edib.

T

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.