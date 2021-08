Rusiyanın İrkutsk vilayətində yeniyetmə qızın davranışı hamını təəccübləndirib/

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniyetmə eyni zamanda iki evli kişi ilə münasibət qurmağa cəhd edib. Lakin kişilərin həyat yoldaşları məsələdən xəbər tutublar. Nəticədə qadınlar yeniyetməyə qarşı xoşagəlməz davranışlar sərgiləyiblər.

Yeniyetmənin saçı kəsilib və baş nahiyyəsi boyanıb. Qadınlar məsuliyyətə cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.