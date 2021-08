Ermənistan rəsmi olaraq Azərbaycanın tələbini qəbul etdi - Gorus-Qafan yolu buna görə açıldı

Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı Gorus-Qafan yolunun açılması ilə bağlı şərh verib.

Metbuat.az onun fikirlərini təqdim edir:



"Danışıqlarda iki nəticə əldə olunub. Birincisi, yolda Azərbaycanın keçid məntəqəsi yaradılıb, həmçinin, ziqzaqvari bloklar qurulacaq; İkincisi, Ermənistan yolun bizim ərazimizə düşən 21 kilometrlik hissəsini rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb;

Erməni politoloq Stepan Danielyan bildirir ki, Nikol Paşinyanın hökumətin iclasında yolun 21 kilometrinin və Çayzəmi ilə Eyvazlı kədlərinin Azərbaycan ərazisi olduğunu təsadüfən dilə gətirmədi:

“Danışıqlarda tələblərdən biri bu idi və Ermənistan rəsmi olaraq bunu qəbul etdi. Proses əslində Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin o hissəsinin demarkasiyası əməliyyatı idi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.