Tokio-2020: Azərbaycanın üç para-cüdoçusu finala vəsiqə qazanıb

Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında para-cüdoçumuz Xanım Hüseynova, Hüseyn Rəhimli, Sevda Vəliyeva finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında qadınlar arasında 63 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan para-cüdoçumuz Xanım Hüseynova yarımfinalda çinli rəqibi Yue Wang'a qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb.



Qadınlar arasında -57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan digər para-cüdoçumuz Sevda Vəliyeva yarımfinalda türkiyəli rəqibi Zeynep Çelik'ə qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb.

Kişilər arasında -81 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan para-cüdoçumuz Hüseyn Rəhimli yarımfinalda koreyalı rəqibi Leeyə qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb.

