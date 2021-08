Bakının ticarət mərkəzlərindən birində güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadla xəbər verir ki, yanğın paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən “Kainat” ticarət mərkəzində baş verib. Bu barədə sosial şəbəkədə jurnalist Sevinc Ələkbərova paylaşım edib.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.