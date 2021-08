Banqladeşdə iki gəmi toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 100-dən çox insan olduğu gəmidə 9 -u qadın, 2-si uşaq olmaqla 21 nəfər həlak olub. Qəza səbəbindən 50 nəfər itkin düşüb.

İtkin düşən şəxslərin axtarışı davam etdirilir.

