Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın qadın paracüdoçusu Sevda Vəliyeva Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında final görüşünə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı finalda Pərvinə Səməndərova ilə üz-üzə gəlib. Rəqini 1:0 hesabı ilə məğlub edən Vəliyeva paralimpiya çempionu olub.



