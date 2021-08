Azərbaycanın daha bir qadın paracüdoçusu Xanım Hüseynova Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 63 kq-da yarışan idmançı ukraynalı İrina Husiyeva ilə qarşılaşan paracüdoçumuz vazari xalı ilə qalib gəlib.

