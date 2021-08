SON DƏQİQƏ: Oğuz Altay vəfat etdi

Gənc jurnalist koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət öncə "COVID-19” virusuna yoluxan 32 yaşlı Oğuz Altay bu gün dünyasını dəyişib.

Ailəsi jurnalistin vəfatı xəbərini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, əsl adı Şahverdi Şirinli olan Oğuz Altay kimi tanınan jurnalist, 10 gün öncə "Facebook" hesabından koronavirusla bağlı paylaşım edərək insanları ehtiyyatlı olmağa çağırıb: "Dostlar, diqqətli olun. Rayonlarda insanlar kütləvi halada yenidən koronavirusa yoluxub”. Allah rəhmət etsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.