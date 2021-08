Prezident qızıl medal qazanmış idmançılarımızla bağlı paylaşım etdi

Prezident İlham Əliyev “Tokio-2020” XVI Yay Paralimpiya Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən və qalib gələn idmançıları təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin Tvitter səhifəsində paylaşdığı təbrikdə deyilir:

“Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında komandamızın qazandığı qızıl medalların sayı altıya çatmışdır. Bu münasibətlə növbəti qızıl medallar qazanmış Sevda Vəliyeva, Xanım Hüseynova və Hüseyn Rəhimlini səmimi qəlbdən təbrik edir və komandamıza yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm!".

