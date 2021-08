Ermənistan ordusunun mayoru həbs edildi

Ermənistanda 44 günlük müharibə zamanı fəaliyyətsizlik göstərmiş artilleriyaçı zabit həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, istintaq zamanı artilleriya diviziyasından məsul mayorun şəxsi maraqlarına xidmət edərək öz həyatını xilas etmək üçün fəaliyyətsizlik göstərməsinə dair faktlar toplanıb. Avqustun 25 -də ona Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

İstintaq orqanı həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə məhkəməyə vəsatət təqdim edib. Vəsatət təmin edilib - 28 avqustda mayor həbs edilib. İşin ibtidai istintaqı davam edir.

