ABŞ-ın Luiziana ştatında və Yeni Orleanın bəzi bölgələrində bazar günü gəlməsi gözlənilən "İda” qasırğası səbəbiylə təxliyə elan edilib.

Luiziana qubernatoru Con Bel Edvards mətbuat konfransında bildirib ki, vəziyyət çox ciddidir.

"Yeni Orleanın bəzi bölgələrində də vəziyyət eynidir. Güclü külək nəticəsində ağacların qırılacağını, elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyətlərin olacağını gözləyirik”, - deyə şəhərin təcili yardım şöbəsinin müdiri Kollin Arnold qeyd edib.

