Qarabağ münaqişəsi zonasında aparılan axtarış işləri zamanı daha bir erməni hərbçinin meyiti tapılıb.

Hərbçinin qalıqları Cəbrayıl rayonu ərazisində aşkarlanıb.



Erməni hərbçinin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası aparılacaq.

Bununla da indiyədək tapılan erməni hərbçilərin meyitlərinin sayı 1 652-yə yüksəlib.

