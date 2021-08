"Toyda mən harada idim"​ deməyəcək - Göytürkün başına gələn ən gözəl HADİSƏ / VİDEO+FOTOLAR

Türkiyənin Tokat şəhərində yaşayan Mahmudxan və Mərve Kalem cütlüyü koronavirus pandemiyası səbəbi ilə ertələdikləri toylarının iki gün öncə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük toya 4 aylıq Göytürk adlı oğulları ilə birlikdə qatılıblar.

Cütlük toy tortunu birlikdə kəsib, rəqs ediblər. Merve Kalem bildirir ki, bu toy onlar üçün unudulmayacaq xatirədir: "Toyumuz bir neçə dəfə təxirə salınıb. Nikahdan bir müddət sonra övladımız olacağını öyrəndik. Uşaq olduqdan sonra toy etməyin dedilər. Amma beləsi bizim üçün unudulmayacaq xatirə oldu".

Merve Kalem deyir ki, artıq oğlum toyda mən harada idim deməyəcək: "Pandemiyanın bizə verdiyi ən gözəl hədiyyə oğlumuz Göytürk idi. Bizim oğlumuz "toyda mən harada idim" deməyəcək. Çünki şəkillərdə oğlumuz da var. Onun üçün də maraqlı və gözəl bir xatirə olacaq".

