Fransanın cənubunda yerləşən limanların birində kater partlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər yaralanıb.

10 metr uzunluğa malik kater yanacaq doldurduqdan sonra yola düşüb və bir neçə dəqiqə sonra partlayıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

