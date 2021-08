“Bayraktar” daha bir ölkəyə SATILIR

İraq Türkiyədən “Bayraktar TB2” zərbə tipli pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) alınması barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın Müdafiə naziri Cuma İnad Sadun ölkənin “Əl-Şarkiye” telekanalına müsahibəsi zamanı məlumat verib.



Nazir Türkiyədən 12 ədəd “Atak” helikopteri, 6 ədəd “Koral” radioelektron mübarizə vasitələri alınacağını da bildirib.

Sadun PUA-larla bağlı “konsensusa gəldiklərini”, helikopteri almaq “niyyətində olduqlarını” və radioelektron mübarizə vasitələri “satın alma təklifini” göndərdiklərini bildirib.

