Lənkəran və Astarada şəhidlərin xatirəsi yad edilib - FOTOLAR

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun maliyyə dəstəyi və Lənkəran rayonu Osakücə kənd məscidi dini icmasının təşkilatçılığı ilə Məhərrəm ayı çərçivəsində doğum günü olan Vətən Müharibəsi şəhidlərinin ailələrinin ziyarəti davam etdirilir.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, layihə çərçivəsində avqustun 27-də Lənkəran rayonu Osakücə kəndində şəhid Mehdi Qənbərlinin, avqustun 28-də Lənkəran rayonu Şağlakücə kəndində şəhid Mail Əzizovun, Astara rayonu Maşxan kəndində şəhidlərimiz Əli Cəfərov və Rauf Cahangirovun ailəsi ilə görüşlər keçirilib. Qurani-Kərim və müxtəlif hədiyyələr təqdim edilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilərək ruhlarına dualar oxunub.

Keçirilən görüşlərdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin əməkdaşları Emin Həmidli, Elnur Ağayev, Lənkəran rayonu Osakücə kənd məscidi dini icmasının sədri Rizvan Dadaşov, Astara Rayon İcra Hakimiyyətinin Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Turan Həsənzadə, Sosial Xidmətlər Agentliyinin 13 saylı filialının müdiri Ramin Hüccətov, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) Cəlilabad Regional Mərkəzinin rəhbəri Ziya İsmayılov, Lənkəran Sosial və Aqrar–Texnoloji Kollecin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktor köməkçisi Cəmil Quliyev və Lənkəran Şəhər Təhsil Şöbəsinin əməkdaşı Cəmil Axundzadə iştirak edib.

