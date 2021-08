Baydendən QORXUDAN AÇIQLAMA - Yaxın 24-36 saat ərzində...

"Kabildə vəziyyət son dərəcə təhlükəli olaraq qalır. Hava limanına terror hücumu təhlükəsi əvvəlki kimi yüksəkdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Co Bayden deyib.

O deyib ki, yaxın 24-36 saat ərzində Kabil hava limanına terror hücumu olacağı ilə bağlı məlumat alıblar: "Komandanlığımız bu hücumun 24-36 saat ərzində olacağını bildirir. Orduya şəxsi heyəti qorumaq üçün bütün tədbirləri görməyi əmr etdim. Onlar da bunun üçün lazım bütün resurslara və planlara malik olduqlarını bildirdilər. Onlar missiyalarını yerinə yetirməklə paralel olaraq, təhlükəsizlik tədbirləri də görürlər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.