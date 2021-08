Hazırda İngiltərə daxil olmaqla, dünyanın bir çox ölkəsində COVID-19-un “Delta” şatmmına yoluxanların xəstəxanada qalma müddəti “Alfa” ştammına görə iki dəfə çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərədə araşdırma aparılıb və nəticələri “Lanset” jurnalında yayımlanıb.



Araşdırma nəticəsində mütəxəssislər vaksinasiyanın vacib olduğunu qeyd ediblər.



