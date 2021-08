“Taliban” hərakatı bir həftə ərzində hökumətin tam tərkibini açıqlayacaq. Artıq Əfqanıstanın 34 əyalətindən 33-nə qubernator və polis rəisləri təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban” sözçüsü Reuters-ə açıqlamasında bildirib.



O, qadınların hökumətə daxil olub-olmayacağı məsələsini hərəkatın liderlərinin həll edəcəyini vurğulayıb.



